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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شارك برسم جرافيتي "العارف".. فنان يرسم على حوائط شوارع سوهاج ويُزينها بتريندات عالمية

الفنان أحمد أحسن
الفنان أحمد أحسن

"فخور بمشاركتي برسم جرافيتي في إعلان إحدى شركات الاتصالات مع الفنان كريم عبدالعزيز والفنان ماجد الكدواني"، بهذه الكلمات بدأ الشاب أحمد أحسن، ابن محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا أن موهبته سمحت له الوصول إلى المشاركة بأعمال فنية شهيرة كان أبرزها إعلان إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.

وأكد الشاب ذا الثامنة والعشرون ربيعًا، أن والديه لاحظو فيه حب الرسم منذ نعومة أظافره، وساعدوه في تنمية هذه الموهبة وشجعوه على تنمية قدراته وتسخيرها في خدمة المجتمع وتوعية ابناءه وتحفيزهم على أكثرية الأشياء التي تفيدهم وتساعدهم على تخطي الصِعاب والمِحن بحياتهم.

وأشار المهندس أحمد أحسن، مهندس ديكور مسرح وسينما، إلى أنه بدأ الاهتمام بموهبته حق اهتمام منذ اتمامه 20 عامًا، ونمى موهبته من خلال الممارسة المُستمرة، والتطوير في مواد الرسم وطرق الرسم والتدريب على كل ما هو جديد.

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واستكمل حديثه رادفًا:"بستخدم الفرش مقاسات مختلفة واغلب شغلي ببويه بلاستيك.. حبيت جدًا مشاركتي في رسم جرفيتي فيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز.. بفرح اوي لما ألقى حد متصور في كافيه او محل والخلفية على الحائط وراه من رسمي وشغلي".

وقال مهندس ديكور مسرح وسينما، إنه يرسم على حوائط شوارع مدينة سوهاج؛ للمساهمة في تزيين وتطوير شوارع المحافظة، وللمشاركة في القضايا التي تشغِل الرآي العام، مُشيرًا إلى أخر هذه الأعمال كان صورة الطفل ريان التي شغلت قضيته العالم العربي، وكتب بجانبها "مات ريان.. مات خوفًا.. مات جوعًا.. مات عطشًا.. مات بردًا.. مات رعبًا.. مات ألمًا".

ووجه أحمد أحسن، الشكر إلى عائلته الكريمة؛ لدعمه بكل الأوقات، والوقوف بجانبه حتى وصوله إلى ما تمنى الوصول إليه يومًا ما، مؤكدًا أنه سيصل إلى العالمية ويسعد قلوبهم بذلك قريبًا.

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سوهاج فنان فيلم العارف شركات ديكور

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