مصرع موظف وابنته في تصادم نقل وملاكي بـ سوهاج

لقي موظف في أواخر الأربعينات من العُمر، ونجلته، مصرعهما وأصيب شخص آخر؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، على الطريق الزراعي، بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب، بقرية الصوامعة شرق دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى محل الواقعة، وتبين وجود حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي؛ ما أدى إلى مصرع المدعو “أيمن. ح. ع - 49 عامًا، وابنته ا. ا. ح - 18 سنة، يقيمان بذات الناحية"، وإصابة شخص آخر.

وتم الدفع ب3 سيارات إسعاف، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.