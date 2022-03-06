للمسافرين من مطار القاهرة.. 3 إجراءات جديدة لدخول السعودية

بدأت شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولي، تطبيق اشتراطات جديدة لقبول المسافرين إلى السعودية، طبقا للقرارات السعودية الأخيرة بإلغاء الإجراءات الاحترازية.

وتضمنت الشروط الجديدة لشركات الطيران للرحلات المتجهة الي السعودية عده نقاط وهي:

- عدم اشتراط تقديم نتيجة فحص PCR سلبية او فحص RAPID ANTIGEN TEST قبل القدوم إلى المملكة العربية السعودية.

-‏ إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلى على المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

-‏ يشترط لتأشيرات الزيارة بكافة أنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة العربية السعودية.