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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الستار صبري: مباراة السنغال الأولى مصيرية للمنتخب ولكيروش

كيروش
كيروش

يرى عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية السابق ، أن مباراة السنغال الأولى المقرر لها في استاد القاهرة 25 مارس الجاري مصيرية للمنتخب الوطني وللبرتغالي كارلوس كيروش.


وقال  صبري في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين: "يجب أن تكون هناك حالة طوارئ وتنفيذ كل طلبات كيروش، لأن مباراتي السنغال سوف يحددان مستقبل الكرة المصرية في المرحلة المقبلة".


وواصل: "تعيين فيريرا في الزمالك يساعد كيروش في مهمته، ويجب أن يجلس كيروش مع موسيماني وينسق معه للفترة المقبلة، كما أتمنى أن يستفيد المنتخب من اللاعبين الذين يلعبون في البطولات القارية ومدربيهم إيهاب جلال ومعين الشعباني وفيريرا وموسيماني".

ووجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة للاعبي المنتخب الوطني، قبل مواجهتي السنغال في تصفيات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكتب كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:  يا شباب، العد التنازلي لكأس العالم بدأ، باقي 15 يوما على بدء معسكرنا، فقط بالسلوك الصحيح الذي أظهرناه من قبل يمكننا أن ننجح ونحقق الحلم المصري ونصل إلى توقعاتنا وأهدافنا".

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