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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المريخ: على الكاف أن يعيد النظر في بعض القرارات التحكيمية.. تعرضنا للظلم أمام الأهلي

الاهلي والمريخ
الاهلي والمريخ

قال  مهند كمال، المدير العام لنادي المريخ السوداني، إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مباراته أمام الأهلي والتي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، موضحا أنه يحترم النادي الأهلي وتاريخه وجماهيره.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “جمهور التالتة” المذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "هناك أخطاء تحكيمية وعلى الكاف أن يعيد النظر في بعض القرارات التحكيمية، كان هناك خشونة في تدخلات لاعبى الأهلي على لاعبينا، وبعض الأخطاء كانت مؤثرة جدا".

وتابع: "القرارات التحكيمية التي حدثت تجعلنا نعيد النظر في مكان مباراة العودة، وستكون لمجلس الإدارة قرارات تخص هذه الجزئية، وربما نختار ملعب خارج مصر".

وحقق فريق الأهلي، فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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