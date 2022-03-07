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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يطلب تأجيل لقاء بيراميدز.. أحمد دياب يكشف كواليس مكالمة محمود الخطيب

محمود الخطيب وموسيماني
محمود الخطيب وموسيماني

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تواصل معه وتحدث عن الأخطاء التحكيمية التي رصدها خلال مسابقة الدوري بشكل عام.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" الخطيب تحدث معي حول الأخطاء التحكيمية في بطولة الدوري بشكل عام، ولكنه لم يتحدث معي حول رغبة الأهلي في تأجيل مباراة بيراميدز، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل".

وأوضح، أن هناك أندية أخرى اشتكت بخصوص التحكيم، وتقدمنا بهذه الشكاوي إلى اتحاد الكرة بشكل رسمي".

وتابع:" بدأنا نعقد اجتماعات مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، ولا يوجد مباريات بدون أخطاء تحكيمية وهدفنا هو تقليل هذه الأخطاء، وان شاء الله يتحسن خلال بقية الموسم".

وفي وقت سابق، طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، بتدارك أخطاء الحكام في الفترة الماضية، ومراجعة مبدأ تكافؤ الفرص بين أندية الدوري.

وأصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد فيه تواصل الخطيب مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، لتدارك الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات في الأسابيع الماضية.

كما استعرض الخطيب مع رئيس اتحاد الكرة ورئيس رابطة الأندية، عدم المساواة في فترة الاستعداد التي تحصل عليها الفرق بين المباريات، مطالباً مراجعة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

أحمد دياب رابطة الأندية المصرية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيراميدز

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