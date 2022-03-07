منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

يسود اليوم الاثنين بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

منخفض جوي

من جانبها كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا الثلاثاء.

الأتربة العالقة

وأضافت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية أن في هذا المنخفض سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لتسجل العظمى ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الأتربة العالقة.

الأجواء الشتوية

وتابعت أن يوم الأربعاء ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتعود الأجواء الشتوية مع أمطار خفيفة في الوجه البحري.

أمطار

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية بأهمية ارتداء الملابس الشتوية وعدم الانخداع في الطقس.

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تقلبات جوية

من جانبه قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية ، إننا الآن في نهاية فصل الشتاء وفصل الربيع يبدأ فى 21 مارس ، مضيفا :" وارد أن نشهد ارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة مع نهاية فصل الشتاء، ووجود منخفضات بالصحراء الغربية وتقلبات جوية خلال الفترة القادمة".

تقلبات جوية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط اليوم تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

الإسكندرية 20 13

وادي النطرون 22 11

طنطا 22 12

شبين الكوم 23 12

دمنهور 22 13

بلطيم 21 11

مطروح 20 12

السلوم 21 11

سيوة 23 10

بورسعيد 19 12

دمياط 20 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 13

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 23 13

نخل 22 10

نويبع 24 16

طابا 23 14

كاترين 22 8

الطور 22 14

شرم الشيخ 24 18

الغردقة 25 17

مرسى علم 26 18

الفيوم 23 11

بني سويف 23 11

المنيا 25 12

أسيوط 26 12

سوهاج 28 13

قنا 29 14

الأقصر 31 15

أسوان 32 15

إدفو 33 16

أبوسمبل 31 15

الوادي الجديد 30 14

شلاتين 30 16

أبو رماد 30 17

حلايب 29 18

رأس حدربة 27 18