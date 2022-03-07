الأرصاد: انخفاض الحرارة 15 درجة خلال ساعات الليل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن أمس شهدنا حالة من التقلبات الجوية بسبب رياح خماسينية ضربت المحافظات، والتي تحركت من الصحراء الليبية مروراً بالصحراء الغربية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الرياح الجنوبية الغربية والتي كانت سرعتها تتراوح ما بين 40 إلى 70 كيلو متر في الساعة، وقد تختلف من محافظة لأُخرى.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه الرياح كانت محملة بالأتربة والرمال المثارة، مما أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية حتى 1500 متر على القاهرة الكبرى، والأماكن المكشوفة وصلت بها الرؤية إلى أقل من 1000 متر، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن مع دخول ساعات الليل، بدأت موجة الأتربة تنخفض تدريجياً بسبب تغيير الكتل الهوائية من الجنوبيات الغربية إلى الشماليات الغربية، وبدأت الرؤية تتحسن بالفعل حيث وصلت إلى 6000 متر.

وأكملت منار غانم أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، لتسجل الصغرى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بعدما كانت 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار.