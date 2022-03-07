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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نيفين جامع: مليار و196 مليون دولار صادرات مصر إلى الإمارات في 2021

نيفين جامع مع سفيرة
نيفين جامع مع سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السيدة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة حيث تناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي الى جانب استعراض سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة ان اللقاء أكد أهمية توحيد الجهود المشتركة بين البلدين لتوفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي في ظل التحديات الاقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومتي البلدين لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

 

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وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين لتعكس الإمكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادي البلدين الشقيقين وذلك من خلال إتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات التجارية أمام المصدرين المصريين والاماراتيين، مشيرةً إلى أن معدلات الصادرات المصرية لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت خلال عام 2021 نحو مليار و196 مليون دولار، حيث تتضمن أبرز بنود الصادرات مواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، والملابس الجاهزة، والأثاث.

 

ولفتت الوزيرة الى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد والتغلب على تحديات النقل اللوجيستي خلال الوقت الراهن، مشيرة إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في السوق المصرية وبصفة خاصة في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية.

 

 ومن جانبها أكدت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبوظبي والتي تدعمها علاقات العروبة والجوار والعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، مشيرةً الى حرص بلادها على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يعود بالنفع على واقتصادي وشعبي البلدين.

 

وأشادت بالمشاركة المصرية الفريدة بفعاليات اكسبو 2020 دبي وذلك بجناح متميز ظل محط أنظار العالم منذ بدء فعاليات الاكسبو وحتى الآن، مشيرةً الى ان الجناح المصري يعد أحد أهم الأجنحة المشاركة في الاكسبو والذي حظى باهتمام كافة رواد الاكسبو كما استقبل عددا كبيرا من الزيارات الرسمية.

ونوهت الكعبي إلى إمكانية الاستفادة من السوق الإماراتي كمحور لنفاذ صادرات المشروعات المصرية الإماراتية المشتركة لأسواق دول منطقة الخليج العربي ودول جنوب شرق آسيا وكذا الاستفادة من السوق المصرية كبوابة لنفاذ الصادرات الإماراتية لأسواق دول القارة الافريقية والاستفادة من التسهيلات والمعاملات التفضيلية التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA للصادرات المصرية، فضلاً عن إمكانية اقامة استثمارات مصرية إماراتية مشتركة في دول ثالثة.

 

وأعربت السفيرة الإماراتية عن رغبة بلادها في توسيع المشاركة الاماراتية بمعرض تراثنا وذلك في ظل النجاحات الكبيرة التي يحققها المعرض عام بعد عام، لا سيما وان دولة الامارات العربية المتحدة تمتلك حرف وصناعات يدوية أصيلة ترقي للمستويات العالمية، مشيرةً الى أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من المستثمرين الإماراتيين للمشاركة بفعاليات المعرض بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية للعمل في مجال الصناعات الصغيرة والحرفية في مصر.

 

نيفين جامع دولة الامارات التطورات الاقتصادية التعاون التجاري التحديات الاقليمية

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