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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إياتا: لأول مرة منذ 15 عاما لا حادثة واحدة على مدرجات هبوط الطائرات

الطيران
الطيران

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بيانات أداء السلامة في قطاع الطيران التجاري لعام 2021، والتي أظهرت تحسناً ملحوظاً في العديد من المجالات مقارنةً بكل من عام 2020 والسنوات الخمس 2017-2021، حيث تراجع العدد الإجمالي للحوادث ومعدلها الإجمالي وأعداد الوفيات.

ورصد تقرير السلامة السنوي؛ للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عدم تعرض شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد والشركات المسجلة في برنامج تدقيق السلامة التشغيلية التابع للاتحاد (الذي يشمل جميع شركات الاتحاد الدولي للنقل الجوي) لأي حوادث مميتة في العام الماضي.

وأشار تقرير الإياتا، إلى أنه لأول مرة منذ 15 عاما على الأقل، لم يتم تسجيل حوادث على مدرّجات الهبوط لأول مرة خلال عام 202‪1

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "لطالما شكّلت السلامة أولويتنا القصوى، إلا أن الانخفاض الحاد في عدد الرحلات في العام الماضي مقارنةً بالمعدل الوسطي للسنوات الخمس أدى إلى تضخيم تأثير كل حادثة عند احتساب المعدلات التي تحدد أداء السلامة في القطاع.

وشهد قطاع الطيران، تحسناً وفق العديد من مقاييس السلامة الرئيسية رغم التحديات التشغيلية التي واجهها في عام 2021، لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل لتحسين معدلات جميع المناطق وأنواع العمليات لتصل إلى المستويات العالمية لأداء السلامة".

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي" إياتا "، خلال تقريره السنوي إلى مؤشر خطر الوفاة، حيث زيادة إجمالية وصلت إلى 0.23 في عام 2021 مدفوعاً بازدياد حوادث طائرات الدفع التوربيني المميتة. وتعرضت طائرة نفاثة واحدة لحادثة مميتة في العام الماضي، وبلغ خطر وفاة حوادث الطائرات النفاثة 0.04 لكل مليون رحلة جوية بطائرات نفاثة غربية الصنع في تحسنٍ مقارنةً مع المعدل الوسطي للسنوات الخمس والبالغ 0.06.

ويشير خطر الوفاة الإجمالي البالغ 0.23 إلى أن الشخص سيحتاج وسطياً إلى القيام برحلة جوية كل يوم ولمدة 10,078 سنة ليتعرض لحادثة تسبب حالة وفاة واحدة على الأقل.

ويعد برنامج تدقيق السلامة التشغيلية التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IOSA)، المعيار العالمي لعمليات تدقيق السلامة التشغيلية لشركات الطيران، وشرطاً لعضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث تعتمده العديد من الهيئات في برامج السلامة التنظيمية الخاصة بها.

ويضم سجل برنامج تدقيق السلامة التشغيلية التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي حالياً 403 شركات طيران، من بينها 115 شركة ليست من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وحقق معدل الحوادث الإجمالي لشركات الطيران المسجلة في برنامج تدقيق السلامة التشغيلية في عام 2021 نتيجة أفضل بست مرات مقارنةً بشركات الطيران غير المسجلة فيه (0.45 مقابل 2.86).

وحقق المعدل الوسطي للسنوات 2017-2021 لشركات الطيران المسجلة في برنامج تدقيق السلامة التشغيلية نتيجة أفضل بثلاث مرات مقارنةً بشركات الطيران غير المسجلة فيه (0.81 مقابل 2.37). وتعد جميع شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي مطالبة بالحفاظ على سجلّها في برنامج تدقيق السلامة التشغيلية.

وأضاف والش: "تجلت مساهمة برنامج تدقيق السلامة التشغيلية التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في تحسين مستوى السلامة من خلال النتائج الرائعة التي حققتها شركات الطيران المسجلة في البرنامج في جميع المناطق، مما يدفعنا لمواصلة تطوير البرنامج وتعزيز مستويات أداء السلامة في القطاع".

 

الطيران قطاع الطيران الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا

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