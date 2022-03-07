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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يدعو لمقاطعة النفط والصادرات والواردات الروسية.. تفاصيل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إلى مقاطعة النفط الروسي وجميع الصادرات والواردات.

وأكد زيلينسكي أن مستقبل أوروبا ستحسمه المقاومة الأوكرانية، داعيا الغرب لتزويد بلاده بطائرات عسكرية.

ووعد الرئيس الأوكراني بأن الحكومة لن نفرض ضرائب على الشركات التي لا تستطيع تحمل تكاليفها حاليا.

وأكدت مستشارة سابقة للرئيس الأوكراني، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن الرئيس متواجد في كييف.

وقالت مستشارة الرئيس الأوكراني إن زيلينسكي يتجول يوميا في كييف، مشيرة إلى أن  فرص خروجه من العاصمة ضئيلة جدا.

وذكرت أن الرئيس الأوكراني لا يعتقد أنه خذل من الغرب، لافتة إلى أنه رجل قانون ويتمتع بشعبية كبيرة.

وأضاف المستشارة السابقة بالرئاسة الأوكرانية أن روسيا كانت تتوقع السيطرة على البلاد خلال يومين.

دخل قرار روسيا بوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في مدن أوكرانية عدة، حيّز التنفيذ صباح اليوم الاثنين، وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر اليوم الاثنين، إن نظام التهدئة سيبدأ من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيتم فتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي.

ودعا البيان الجانبَ الأوكراني إلى الالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية، وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب"، مؤكدة أن محاولة كييف اتهام موسكو بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المُسيرة.

يأتي هذا القرار بعد محاولتين فاشلتين لإجلاء المدنيين من ماريوبول، وحديث مسؤولين أوكرانيين عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف.

ومن جانبه، وصف المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، موقف روسيا من الممرات الإنسانية بأنه "غير أخلاقي تمامًا"، مضيفًا أنه يجب أن يكون للمواطنين الحق في الإجلاء إلى أراضي داخل البلاد وليس خارجها.

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