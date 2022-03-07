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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل الحالة الصحية للممثل تارون إيجرتون بعد سقوطه على المسرح

تارون إيجرتون
تارون إيجرتون

كشفت الممثل الشاب تارون إيجرتون تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه على المسرح يوم السبت الماضي أثناء العرض الأول لمسرحية Cock التي يقدمها في لندن.

أثناء أداء عرض Cock إنهار تارون إيجرتون الذي يبلغ من العمر 32 عاما، على خشبة المسرح، قبل انتهاء الوقت وتوقفت المسرحية ولم يتمكن من استكمال العرض. 

وقال تارون إيجرتون في منشور له عبر إنستجرام، إنها فقد الوعي أثناء تقديم الأداء الأول لـ Cock، وإنه بخير تماما لكن يشعر بآلاف طفيفة في الرقبة، وكدمات في الآنا الخاصة به لكنه بخير. 

ومازح تارون إيجرتون متابعيه بأنه سيعود للانتقام على المسرح مرة أخرى لتقديم الدور كاملا هذه المرة، بعدما خانه جسده في المرة الأولى ولم يستطع التعامل مع الضغط. 

يلعب تارون إيجرتون دول البطولة في عرض Cock، وتدور أحداث المسرحية حول شخص يقع في حب امرأة رغم ميوله المثلية، ومن المقرر عرضها لمدة 12 أسبوعا. 

لعب تارون إيجرتون دور البطولة في فيلم Rocketman الذي يتتبع بداية مسيرة المغني إلتون جون،ونال عنه جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل عام 2020.

تارون إيجرتون سقوط تارون إيجرتون إلتون جون مسرح لندن مسرحية Cock

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