إلهام شاهين: بطلوع الروح يصحح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامى

ولم أتوقع رد الفعل على البوستر

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها تفاجئت بردود الافعال بعد نشر بوستر مسلسلها الجديد بطلوع الروح والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وتابعت إلهام شاهين فى تصريحات تليفزيونية ، انها كانت تتوقع ان يحدث دروها ضمن أحداث العمل ردود افعال قوية بعد عرضه ، ولكن ليس بمجرد نشر صورتها فى بوستر العمل .

واستكملت إلهام شاهين، أن دورها فى مسلسل “ بطلوع الروح ” سيكون من أهم اعمالها الفنية ، خاصة وان يصحح العديد من المفاهيم الخاطئة لدي البعض عن الدين الاسلامى .

ويعد مسلسل بطلوع الروح واحد من أهم الأعمال المنتظر عرضها خلال شهر رمضان القادم، نظراً إلى القضية التى يقوم بطرحها وهى الإرهاب والأيادي الخفية التى تقف وراءه.

مسلسل بطلوع الروح يتم تصويره فى لبنان، ولكن الأحداث الدرامية ستكون فى دولة أخرى، بحسب تصريحات مؤلفه محمد هشام عبية.

تدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، ومن هنا تتصاعد الأحداث.

مسلسل بطلوع الروح من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

المؤلف

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “فى كل أسبوع يوم جمعة”، والذى كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبى بفضل العمل فى الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة”.

الأبطال

مسلسل “بطلوع الروح” من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.

ولعل الدور الذى سوف تلعبه الفنانة إلهام شاهين داخل الأحداث مختلفا عما قدمه قبل ذلك، حيث تجسد دور واحدة من قيادات الجماعة الإرهابية.

قنوات وموعد عرض مسلسل “بطلوع الروح”:



تدور أحداث مسلسل بطلوع الروح فى إطار 15 حلقة ، ومن المقرر عرضه فى النصف الأول من شهررمضان على قناة mbc مصر، ومنصة شاهد.