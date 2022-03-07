عابد عناني يشارك حنان مطاوع في مسلسل "ميتافيرس"

كشف الفنان عابد عناني، عن مشاركته في بطولة عمل درامي جديد، وهو مسلسل "ميتافيرس"، ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2022.

وينتمي هذا العمل إلى قائمة الأعمال القصيرة، ويتكون من 15حلقة، ويشاركه كل من الفنانة حنان مطاوع، والفنان أحمد وفيق، وجيهان خليل بجانب عدد كبير من الفنانين.

وتعتبر هذه هي القصة الثانية من وش ثالث، والتي كانت تنتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة والتي كانت بطولة حنان مطاوع وعابد عناني، ومحمود عبدالمغني".

ويجسد عابد عناني دور زوج حنان مطاوع، في وش ثالث لكن حكاية الميتافيرس، تختلف عن الجزء الأول حيث تسيطر مطاوع على عابد على عكس الجزء الأول.

وعرض موخرا للممثل عابد عناني مسلسل" سوشيال" بطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وفرح الزاهد، تامر فرج، جيهان خليل، إسلام حافظ، ومطرب الراب شاهين العبقري، إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف محمد جلال.