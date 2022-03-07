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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فوز خمسة طلاب بجامعة العلمين بمنح تدريبية بـ لويفل الأمريكية

صدى البلد

قدم الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية تقريرا حول فوز خمسة من طلاب الجامعة بمنح دراسية للتدريب الصيفي بجامعة لويفل الأمريكية، وذلك فى إطار الاتفاق الموقع بين جامعتي العلمين الدولية ولويفل الأمريكية فى مجال الهندسة، والذى يسمح لطلاب الجامعة المتفوقين بالحصول على فرص تدريبية خلال الدراسة بمقر الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

أشار التقرير إلى أن الاتفاق الموقع بين الجامعتين ينص كذلك على إنشاء برنامج متخصص فى "الهندسة الحيوية" و "علوم وهندسة الحاسب"، ويتيح للطلاب الحصول على درجة علمية مزدوجة حيث يحصل الطالب على درجة البكالوريوس من جامعتي العلمين الدولية ولويفل الأمريكية، كما يوفر الاتفاق الفرصة للطلاب للحصول على فرص عمل بالولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الدراسة.

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ولفت التقرير إلى جهود التعاون الدولي التى قامت بها جامعة العلمين فى إطار دعم علاقات التعاون العلمي مع العديد من الدول، تنفيذًا للتوجيهات السياسية بالتوسع فى التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة الدولية المتميزة، واستحداث البرامج والتخصصات الدراسية ذات الجودة العالمية والتى يتطلبها سوق العمل، حيث نجحت جامعة العلمين فى عقد عدد من الشراكات العلمية منها، توقيع اتفاق مع جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية؛ لتقديم برنامج الاتصال والإعلام، و ينص الاتفاق على تنظيم زيارات للباحثين من الجانبين، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة وتفعيل الأنشطة الجامعية الأخرى بما فى ذلك التبادل الطلابي.

كما وقعت الجامعة اتفاق تعاون مع جامعة تمبل الأمريكية لإنشاء برامج ودرجات مشتركة فى تخصصات الصيدلة والصحة العامة والأسنان، ويتضمن الاتفاق كذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، وإجراء أبحاث مشتركة وأنشطة ثقافية وطلابية والتعاون فى تنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة.

جدير بالذكر أن جامعة العلمين الدولية تعد واحدة من منظومة الجامعات الأهلية الدولية التى تضم جامعات (العلمين، والجلالة، والملك سلمان، والمنصورة الجديدة)، وتم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 435 لسنة 2020، كجامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع.

وتضم جامعة العلمين تخصصات مميزة تشمل؛ (الفنون والتصميم، والصيدلة، وهندسة وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال، والدراسات القانونية الدولية، والهندسة)، وتم إضافة تخصصى (طب الأسنان، والصحة العامة)، ووصل عدد البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة مع بدء العام الدراسى 2021/2022 إلى 19 برنامجًا دراسيًا.

كما وقعت الجامعة اتفاقيات تعاون مع منصة التعلم الإلكترونى الدولية "كورسيرا" لإتاحة مقررات ومشروعات لطلاب الجامعة مقدمة من جامعات عالمية، ونجحت الجامعة فى الانضمام إلى تحالف الجامعات المستفيدة من المنح الطلابية المقدمة من هيئة المعونة الأمريكية، وحصلت الجامعة من خلالها على 4 منح لطلابها فى مجال الصحة العامة.

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جامعة العلمين الدولية الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية نح دراسية منح دراسية للتدريب الصيفي بجامعة لويفل الأمريكية جامعة لويفل الأمريكية

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