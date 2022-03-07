طولها 3 أمتار.. سمكة قرش تهاجم مواطنين على سواحل نيوزيلاندا

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه سمكة قرش و هي تقفز خارج المياه و تفتح فكيها استعدادا لمهاجمة شباب كانوا على متن قارب و كانوا يمارسون رياضة ركوب الأمواج في البحر و لكنها هاجمتهم فسبحوا سريعا للقارب الذين كانوا على متنه .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن مقطع فيديو تداوله بعض الرواد على وسائل التواصل لسمكة قرش طولها حوالي 3 أمتار ونصف خرجت من المياه تطارد شباب كانوا على وشك أن تلتهمهم بعد أن هاجمتهم في المياه .



و بحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن سمكة قرش ظهرت قبالة السواحل في نيوزلاندا، و قامت بمهاجمة شباب كانوا يسبحون في المياه، و قامت بمطاردتهم حتى وصلوا إلى القارب الذي كان يحمل ذويهم و فروا سريعا بإتجاه الشاطئ .

و وفقا لما ظهر في الفيديو، فإن السمكة كانت تفتح فكيها استعدادا لإلتهام الشباب الذين كانوا يسبحون في المياه، بعد أن اختل توازنهم أثناء ممارسة رياضة التزلج على المياه .

جدير بالذكر ان العناية الإلهية أنقذت الشباب من الإلتهام في اللحظات الأخيرة، و نجو بأعجوبة من سمكة قرش ضخمة كادت أن تنهي حياتهم .

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/teenage-boy-inches-horror-shark-26394446