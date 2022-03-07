بوتين يحث الاتحاد الأوروبي على دعوة أوكرانيا لاحترام القانون الإنساني

قال الكرملين، اليوم "الاثنين"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز"، دعا بوتين، خلال المحادثات، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على السلطات في كييف لاحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف الكرملين، أن الطرفين ناقشا الجوانب الإنسانية للوضع في أوكرانيا وأن بوتين أطلع ميشيل على محادثات روسيا مع ممثلي أوكرانيا.

من جانبه طالب رئيس المجلس الأوروبي، بوتين، بوقف الأعمال العسكرية بأوكرانيا وضمان مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية.



كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أجر محادثة اليوم الاثنين، مع بوتين، داعيًا إياه إلى إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مصدر حكومي هندي طلب عدم نشر اسمه: ”أطلع الرئيس بوتين رئيس الوزراء مودي على وضع المفاوضات بين الفريقين الأوكراني والروسي“.

وأضاف: ”حث رئيس الوزراء مودي الرئيس الروسي على إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني، إلى جانب المفاوضات الجارية بين فريقيهما“.