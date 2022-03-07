عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يحث الاتحاد الأوروبي على دعوة أوكرانيا لاحترام القانون الإنساني

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الكرملين، اليوم "الاثنين"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز"، دعا بوتين، خلال المحادثات، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على السلطات في كييف لاحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف الكرملين، أن الطرفين ناقشا الجوانب الإنسانية للوضع في أوكرانيا وأن بوتين أطلع ميشيل على محادثات روسيا مع ممثلي أوكرانيا.

من جانبه طالب رئيس المجلس الأوروبي، بوتين، بوقف الأعمال العسكرية بأوكرانيا وضمان مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية.
 

رئيس وزراء الهند يحث بوتين على إجراء محادثات مباشرة مع زيلينسكي

إزالة اسم بوتين.. أكلة تقليدية بفرنسا تقع ضحية غير متوقعة لحرب أوكرانيا

كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أجر محادثة اليوم الاثنين، مع بوتين، داعيًا إياه إلى إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مصدر حكومي هندي طلب عدم نشر اسمه: ”أطلع الرئيس بوتين رئيس الوزراء مودي على وضع المفاوضات بين الفريقين الأوكراني والروسي“.

وأضاف: ”حث رئيس الوزراء مودي الرئيس الروسي على إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني، إلى جانب المفاوضات الجارية بين فريقيهما“.

الكرملين بوتين رئيس المجلس الأوروبي أوكرانيا روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يسجل 874 جنيها

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

أبوجبل يعترف للزمالك بالتوقيع للنصر السعودى: "انتوا السبب"

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

ترشيحاتنا

أبو العينين يطالب بتمليك الأراضي لصغار الفلاحين..ويؤكد: تعديلات «الإصلاح الزراعي» تنهي النزاعات

أوكرانيا.. مقتل رئيس بلدية خلال معارك مع الجيش الروسي

حبس وغرامة 200 ألف جنيه..احذر الإفصاح عن سرية العملاء بقانون التكنولوجيا المالية

آخر تحديث .. أسعار الدولار اليوم الاثنين في جميع بنوك مصر

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق دليل المهارات لتنمية وعي الأطفال بالمناطق المطورة

الطقس غدا.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وأمطار خفيفة ببعض المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

فيديو

أخدت 9 غرز.. تفاصيل إصابة ليلى علوي بـ قطع في اليد

طبيعة مرض غادة عادل وماذا فعل طليقها مجدي الهواري "فيديو"

أنا لست ضدها طالما متوظفة صح.. شيرين رضا عن مشاهد القبلات والأحضان

عطاء وخلود.. القوات المسلحة تستعرض بطولات وتضحيات الشهداء والمصابين بمناسبة يوم الشهيد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ