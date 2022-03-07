"الإسعافات الأولية ".. برنامج تدريبي بـ تمريض عين شمس

نظم اليوم مركز تطوير التعليم بكلية التمريض جامعة عين شمس البرنامج التدريبي للجدارات الإدارية للموظفين والإداريين بالكلية بعنوان "الإسعافات الأولية ".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،و الدكتور .عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور .ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و أ.د. سحر موسي عميد الكلية ، وإشراف الدكتور صباح متولى محمد مدير مركز تطوير التعليم بالكلية.

أوضحت الدكتورة. سحر موسي ان الدورة التدريبية تهدف إلى تثقيف وتوعية الموظفين والعاملين بالكلية وزيادة مهاراتهم الفنية بما يصب في رفع مستوى الكلية .

وأشارت أ.د. سحر إلى انه حاضر بالبرنامج أ.م.د. منى نصر ابراهيم بقسم التمريض الباطني الجراحي،حيث تضمن البرنامج مبادئ الإسعافات الأولية، والتدريب على كيفية التعامل مع الصدمة والاغماء، الانعاش القلبى الرئوي، الكسور بأنواعها، حالات التسمم، الحقن العضلى والوريدي وتحت الجلد وفى الجلد، وإيضا شرح كيفية التعامل مع النزيف والحروق.