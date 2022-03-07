مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المستمر يتابع برنامج التدريب

تابع الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، و الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل صحة المنوفية، فعاليات أضخم برنامج تدريبي على أرض المنوفي للأطقم الطبية بمستشفيات محافظة المنوفية .

وذلك من داخل قاعة التدريب بمستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم، والذي ينظمه قطاع التدريب بالوزارة بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ,والدكتورة أسماء المحراث مدير إدارة التدريب بالمديرية , وتادكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى , وكوكبة من ألمع الأطباء والاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية .

جدير بالذكر أن تلك الفعاليات بدأت أمس الأحد، لرفع كفاءة الأطقم الطبية من مختلف المستشفيات بمختلف التخصصات الطبية، بالإضافة لعقد ورش العمل، والتدريبات العملية .

أكد وكيل صحة المنوفية بأن الصحة شهدت خلال الفترة السابقة طفرة غير مسبوقة في مجال التدريب، وخاصة الفرق الطبية بمحافظة المنوفية ، في ظل البرامج التدريبية المكثفة التي تنظمها وزارة الصحة، بالتنسيق مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الفني، مع اختيار نخبة من أفضل المدربين من أساتذة الجامعات المصرية، والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، والذي يؤدي إلي رفع كفاءة أداء الفرق الطبية، والمساهمة في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين وفقاً لمعايير الجودة على أرض المنوفية.

كما أكّد مساعد وزير الصحة علي الدور الهام الذي تقوم به الفرق الطبية خاصة في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلي أنه تم اختيار مستشفى الحميات بشبين الكوم لمتابعة فعاليات التدريب لدورها في مواجهة أزمة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية، ولوكيل وزارة الصحة بالمنوفية علي جهوده المبذولة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة المنوفية.