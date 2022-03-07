عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المستمر يتابع برنامج التدريب

مساعد وزير الصحة
مساعد وزير الصحة

 تابع الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، و الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل صحة المنوفية، فعاليات أضخم برنامج تدريبي على أرض المنوفي للأطقم الطبية بمستشفيات محافظة المنوفية .

وذلك من داخل قاعة التدريب بمستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم، والذي ينظمه قطاع التدريب بالوزارة بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ,والدكتورة أسماء المحراث مدير إدارة التدريب بالمديرية , وتادكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى , وكوكبة من ألمع الأطباء والاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية .

جدير بالذكر أن تلك الفعاليات بدأت أمس الأحد، لرفع كفاءة الأطقم الطبية من مختلف المستشفيات بمختلف التخصصات الطبية، بالإضافة لعقد ورش العمل، والتدريبات العملية .

 أكد وكيل صحة المنوفية بأن الصحة شهدت خلال الفترة السابقة طفرة غير مسبوقة في مجال التدريب، وخاصة الفرق الطبية بمحافظة المنوفية ، في ظل البرامج التدريبية المكثفة التي تنظمها وزارة الصحة، بالتنسيق مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الفني، مع اختيار نخبة من أفضل المدربين من أساتذة الجامعات المصرية، والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، والذي يؤدي إلي رفع كفاءة أداء الفرق الطبية، والمساهمة في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين وفقاً لمعايير الجودة على أرض المنوفية.

كما أكّد مساعد وزير الصحة علي الدور الهام الذي تقوم به الفرق الطبية خاصة في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلي أنه تم اختيار مستشفى الحميات بشبين الكوم لمتابعة فعاليات التدريب لدورها في مواجهة أزمة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية، ولوكيل وزارة الصحة بالمنوفية  علي جهوده المبذولة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة المنوفية.

 

برنامج تدريبي مديرية الصحة محافظة المنوفية المنوفية صحة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

إيرفلوت الروسية توقف رحلاتها الجوية إلى القاهرة حتى 30 أبريل القادم

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

بـ37 جنيها .. أسعار الدواجن وبيض المائدة في الأسواق اليوم.. بث مباشر

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن مؤتمر آبل غدا والمنتجات التى سيتم إطلاقها

BMW تعلن عن استثمارات توسعية بـ200 مليون دولار في ساوث كارولينا

بعد إغلاق وتشميع 3معامل.. تعرف على عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

خوفا من روسيا.. لاتفيا تطالب واشنطن بالنشر الدائم للقوات الأمريكية على أراضيها

هل الصيام في شعبان حرام ؟.. الإفتاء: جائز ومستحب في النصف الأول

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها دعم الفلسطينيين عبر إعادة إعمار غزة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

فيديو

صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

الوضع تحسن كثيرا .. تصريحات عوض تاج الدين عن فيروس كورونا في مصر

أخدت 9 غرز.. تفاصيل إصابة ليلى علوي بـ قطع في اليد

طبيعة مرض غادة عادل وماذا فعل طليقها مجدي الهواري "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ