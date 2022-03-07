وزير الإسكان:تكليف رئاسي بمتابعة مشروع سد تنزانيا كل ٣ شهور و تقديم تقرير ربع سنوي للرئيس

اكد د عاصم الجزار وزير الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية على ضرورة الاهتمام بشركات المقاولات التي يتم الاستثمار فيها و تطويرها ، و لا يجب ان نخسر هذه الشركات و ناقشنا الامر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي و الشركات الكبري و لابد ان نتحول من قطاع المقاولات لقطاعات اخرى و هي ادارة المنشات و تشغيلها من خلال ادارة بشكل جيد و توفير الصيانة ايضا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

و قال :" ندرس ابرام عقد مع شركات المقاولات التي بنت المباني لتقوم بمهمة الادارة و صيانة المباني و خطة لتشغيل و الفكر لا يقتصر فقط على التصدير و انما تطوير الانشطة ايضا ، ونفكر الان بمنطق ادارة العمران و صيانة للمنشات و هذا محور هام".

وأضاف وزير الاسكان :هنا شركات مقاولات خارج مصر جزء مهم و لا بد ان نضعه في اطار يضمن عدم التنافس و التضارب و كفاءة العمل ايضا ، مشيرا إلى جهود مصر التي تشارك في تشييد سد تنزانيا مضيفا " و هناك تكليف بمتابعة المشروع كل ٣ شهور و تقديم تقرير ربع سنوي للرئيس بخصوص سير العمل.

و قال :" هذه الشركات هم ممثلين للنهضة المصرية التي تتم و لابد من تمثيل مناسب و عالي الجودة و نضع ضغوط على هذه الشركات في العمل ليكون العمل باعلى كفاءة ، مؤكدا ان هذه الشركات لديها فرص في عدد من الدول مثل ليبيا و غيرها و تقوم بدورها من خلال الجودة العالية التي تخلق براند مصري له طابع خاص و صورة ذهنية ايجابية.

وأضاف وزير الاسكان ان هذه الشركات تقوم بمشروعات تمثل دول و ليس الافراد فالشركات بمثابة سفير للدولة في الجهة التي تعمل بهاء و لابد من العمل بكل كفاءة و جودة و اتقان و الحفاظ على هذه الشركات يحتاج اطار مؤسسي و تكون الدولة هى احد الضامنين فيه.