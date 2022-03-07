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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"مشروعات النواب" توصي بإنهاء إجراءات المنطقة الصناعية في طهما بالجيزة

محمد كمال مرعي رئيس
محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بمخاطبة رئيس الوزراء لإنهاء إجراءات المنطقة الصناعية للظهير الصحراوي الغربي بقرية طهما في العياط بالجيزة، وأن تقوم محافظة الجيزة بإخطار وزارة الأثار والسياحة والجهات اللازم الحصول علي ترخيص منها وإفادة اللجنة بها.

 

كما أوصت اللجنة، هيئة التنمية الصناعية بسرعة إجراء الدراسة التفصيلية للمنطقة الصناعية بقرية طهما والأنشطة التي ستقام بها خلال شهر من تاريخ اليوم. 


وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، أن اللجنة ستستمر في مناقشة هذا الطلب في الجلسات المقبلة حتي الانتهاء منه وحل المشكلة، مطالباً بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تلك المنطقة الصناعية خاصة وأنها قريبة من كافة المحاور، وتساءل النائب محمد كمال مرعي : كيف تكون منطقة صناعية بهذا الشكل ولم يتم التخطيط لما سيقام بها من أنشطة ومشروعات، مؤكداً أنه يجب أن تكون منطقة صناعية متوائمة مع البيئة الموجودة بها . 


وقال المهندس محمود فوزي سكرتير مساعد محافظة الجيزة، أن منطقة طهما التي توجد بها المنطقة الصناعية كبيرة جدا ومن أكثر المناطق الصناعية تميزاً كموقع استراتيجي فهي قريبة من كافة المحاور وتتميز عن منطقة عرب أبو ساعد وجرز، مشيرا أن المنطقة بأبو ساعد بها مصانع للطوب بشكل عشوائي.


وأشار فوزي، إلي أنه تم التقدم لوزارة الأثار والسياحة بالطلب لإجراء المعاينة وحتي الأن لم يتم الرد، مؤكدا إننا لحل مشاكل تلك المنطقة الصناعية نحتاج فكر خارج الصندوق ومخطط تفصيلي وغير تقليدي لتلك المنطقة، مؤكداً أن المنطقة الصناعية بطهما تحت ولاية هيئة التعمير والاستصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة.


وقال حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مسئولية الهيئة الترفيق لتلك المناطق الصناعية وليس البناء، حيث يتم طرحها للمستثمرين.

وزارة الزراعة رئيس الوزراء وزارة التجارة والصناعة المشروعات الصغيرة محمد صلاح محافظة الجيزة

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