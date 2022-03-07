المالية: المنتجات الغذائية من أكثر السلع غير المطابقة للمواصفات ..فيديو

قالت منى ناصر مساعد وزير المالية، إنه مع نهاية هذا الشهر لن يتم السماح بدخول أي سلعة إلى مصر غير مطابقة للمواصفات الأوروبية، حيث تم تحديث المواصفات لتتناسب مع المواصفات الأوروبية.

وأضافت منى ناصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سى"، أن موظف الجمارك سيقوم بالاطلاع على مطابقة المواصفات من عدمه ويقوم بالموافقة عليها أو عدم الموافقة عليها، مشيرة إلى أن مطابقة المواصفات تختلف من سلعة إلى أخرى.

وأوضحت مني ناصر، أن جميع السلع يتم مطابقتها قبل قدومها إلى مصر على الورق وإذا كانت مطابقة للمواصفات يتم الإفراج عنها فور وصولها إلى مصر .

وأشارت إلى أن عدم مطابقة المواصفات من قبل بعض المستوردين يجعلنا نركز عليه أكثر من الآخرين بسبب عدم مصداقيته، مؤكدة أن السلع الغذائية من أكثر السلع غير المطابقة للمواصفات.