عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور عمرو موسى وحواس.. افتتاح المعرض الجماعي لمسابقة فاروق حسني

معرض فاروق حسني
معرض فاروق حسني

افتتح الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، يرافقه كل من الدكتور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والكاتب الكبير محمد سلماوي، وعدد من الشخصيات والقيادات، المعرض الجماعي للشباب المشاركين في مسابقة فاروق حسني للثقافة والفنون في دورتها الثالثة،  تحت رعاية وزارة الثقافة،  في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

ومن المقرر أن يعلن بعد قليل أسماء الفائزين في المسابقات (التصوير - النحت - النقد الفني - التصوير الفوتوغرافي- العمارة).

وانتهت جميع لجان التحكيم من التصويت على الأعمال الفنية المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون لهذه الدورة.

وتقدم لهذه الدورة من جوائز الفنون فروع (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- العمارة - التصوير الفوتوغرافي) عدد 1460 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا من 749 فنانًا ومعماريًا وناقدًا فنيًا من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز إلى 500 ألف جنيه.

الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الدكتور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية ورجل الأعمال نجيب ساويرس وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون مسابقة فاروق حسني للثقافة والفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

التموين: ضخ 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.. فيديو

أردوغان لـ بوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في التجارة بين أنقرة وموسكو

ترشيحاتنا

مدبولي: المشروعات القومية تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مسئول أمريكي: بوتين أدخل 100٪ من قوات الجيش الروسي إلى أوكرانيا

الصحة: سنصل إلى تطعيم 70 % من المواطنين خلال شهرين.. فيديو

بعد كثرة ضحايا المصاعد.. متي تقف مهزلة الأسنسير وما الحل للتصدى لها؟

ثابت منذ 34 عام .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

حذف البرومو الدعائي الأول لمسلسل "جزيرة غمام" بعد طرحه على "واتش ات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

فيديو

محمد أبو جبل يعترف لـ الزمالك ويحسم الجدل بشأن توقيعه لـ النصر السعودي "فيديو"

هل سيصل الكيلو لـ200 جنيه .. أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر

صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

الوضع تحسن كثيرا .. تصريحات عوض تاج الدين عن فيروس كورونا في مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ