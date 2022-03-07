بحضور عمرو موسى وحواس.. افتتاح المعرض الجماعي لمسابقة فاروق حسني

افتتح الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، يرافقه كل من الدكتور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والكاتب الكبير محمد سلماوي، وعدد من الشخصيات والقيادات، المعرض الجماعي للشباب المشاركين في مسابقة فاروق حسني للثقافة والفنون في دورتها الثالثة، تحت رعاية وزارة الثقافة، في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

ومن المقرر أن يعلن بعد قليل أسماء الفائزين في المسابقات (التصوير - النحت - النقد الفني - التصوير الفوتوغرافي- العمارة).

وانتهت جميع لجان التحكيم من التصويت على الأعمال الفنية المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون لهذه الدورة.

وتقدم لهذه الدورة من جوائز الفنون فروع (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- العمارة - التصوير الفوتوغرافي) عدد 1460 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا من 749 فنانًا ومعماريًا وناقدًا فنيًا من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز إلى 500 ألف جنيه.