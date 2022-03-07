كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة؟

منذ أمس وحتى اليوم، مازال فيديو حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة في حفل زفافها ينتشر بشكل واسع، بعد أن خطفت قلوب الجميع هي وجدها النجم الكبير، في فيديو جمعهما معاً وهو يشاركها فرحتها في ليلة عمرها بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أصابه مؤخراً، ليلمس الفيديو قلوب المتابعين من الفرحة التي جاءت بعيون عبد الرحمن أبو زهرة بمجرد أن وقعت عيناه على حفيدته سارة صبري وهي بفستانها الأبيض.

حفيدة عبد الرحمن ابو زهرة

زفاف سارة صبري

زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

فرحة ودموع وفخر .. مشاعر مختلفة تنتابك بمجرد مشاهدة فيديو زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة، التي قالت له بمجرد رؤيته :" جدو جه"، ثم مازحته قائلة :" أيه الشياكة دي انت بتعلي عليا أنا والعريس"، لتظل عينا عبد الرحمن أبو زهرة معلقتان على جمال حفيدته في ليلتها ويقول بشكل عفوي :" انتي عاملة كدا ليه".

سارة صبري نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص على أنستجرام، الذي جمعها بجدها عبد الرحمن أبو زهرة ودار بينهما حوار ساخر قبل حفل الزفاف، وقالت سارة لجدها :" معلش يا جدو صحيت وجيت"، وعلقت على أناقته والبدلة التي يرتديها فقال لها بكل حب :" كل ده عشانك".

ومن الفيديوهات والصور التي لاقت تفاعلا هائلا من حفل زفاف سارة صبري، حينما رقص معها جدها عبد الرحمن ابو زهرة بالعصا، وأيضاً وهو جالس على الكرسي .

من هي سارة صبري؟

الكثير من الصور تجمع سارة صبري وجدها عبد الرحمن أبو زهرة، وحساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي مليئة بصورها مع جدها، لكن الكثير لا يعرف من هي سارة صبري وماذا تعمل تحديداً.

سارة صبري هي بلوجر شهيرة، تستغل حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي في نشر مقاطع فيديو متنوعة لها علاقة بالحياة والتنمية البشرية، وتمتك سارة صبري قناة على «يوتيوب»، باسم «LifeWizSara». ، كما أن حساب سارة صبري على أنستجرام يتخطي المليون و400 ألف متابع .

حفيدة عبد الرحمن ابو زهرة

ولدت سارة صبري في كندا وتعيش حياة متنقلة بين مصر وكندا، وتمت خطبتها عام 2020 واحتفلت أمس بزفافها، وهي حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة لأبنته مي، ولدى سارة ثلاثة أشقاء آخرين أشهرهم يوسف إذ ظهرت معه في جلسة تصوير لاقت رواجًا كبيرا وهما على البحر، بالإضافة إلى شقيقين آخري أصغر منها.

في 2020 تمت خطبة سارة صبري على عريسها مروان، وأقيمت الخطبة بحفل عائلي بسيط، ونشرت سارة صورة الخطبة على حسابها على أنستجرام وكتبت :" ‏الحمد لله حمدًا كثيرًا"، وقبل الزفاف بأيام كتبت سارة على أنستجرام :" 5 سنوات سويًا اليوم وأتزوج منه في 5 أيام ".