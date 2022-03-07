هل يجوز النوم في نهار رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز النوم في نهار رمضان؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”.

هل يجوز النوم في نهار رمضان؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصيام طوال النهار صحيح لكن صاحبه فرط في الذكر، ولا ينبغي أن يصل إلى هذه الدرجة، يجعل له فترة يقيل فيها، ويجعل باقي يومه للذكر والقيام والصلاة.

وشدد على ضرورة مجاهدة هذه العادات التي تضيع الأجر، موضحاً أن المحب دائما يستاق إلى الذكر والعبادة والطاعة وملاقاة الله تبارك وتعالي في الأوقات التي ترضيه تبارك وتعالى، وعليه أن يعلم أن رمضان شهر طاعة وعبادة وعليه ألا يضيع الوقت في غير موضوعه.

هل هناك علاقة بين الجنابة وصحة صيام رمضان؟

هل يلزم الغسل من الجنابة قبل أذان الفجر في رمضان أم يمكن تأخيره ؟ .. وهل هناك علاقة بين الجنابة وصحة الصيام ؟.. سؤالين وردا إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن الصيام يتعامل بطبيعته وكان يغتسل من الجنابة بعد أذان الفجر في رمضان ولا شيء في هذا.

ولفت إلى أن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، ولا تقدح في صحته، والدليل على ذلك أن الشاب قد ينام فترة الظهيرة ويقوم من نومه جنباً فيغتسل ولا شيء عليه.



هل الصيام في شعبان حرام

هل الصيام في شعبان حرام ؟، قالت دار الإفتاء المصرية ، إن صيام النصف الأول من شهر شعبان، جائز ومستحب ولا شيء فيه، حتى إن صامه الشخص متتاليا، إذا انتصف الشهر، فلا صوم في تلك الفترة، حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان، لما ورد عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»، كما الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة:

ـ العادة: مثل صيام يومي الإثنين والخميس.

ـ القضاء: إذا كان الشخص عليه صيام أيام أفطر فيها ويريد قضائها.

ـ الكفارات: أن يكون الشخص عليه كفارة يمين، أو أي كفارة يريد أن يصوم ليوفيها.

ـ النذر: أن يكون الشخص نذر أن يوم إذا حدث شيء ويحدث، فيجوز أن يصوم في النصف الثاني من شعبان.