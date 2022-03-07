مسئول أمريكي: بوتين أدخل 100٪ من قوات الجيش الروسي إلى أوكرانيا

قال مسئول دفاعي أمريكي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، إن روسيا أدخلت ما يقرب من 100٪ من قوات الجيش الروسي التي حُشدت إلى حدود أوكرانيا وبيلاروس.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قال المسئول الأمريكي، «أطلقت روسيا أكثر من 625 صاروخًا على أوكرانيا حتى الآن».

وكشف المسئول الأمريكي، عن إنشاء الولايات المتحدة مركزين لدعم العمليات الجوية في بولندا ورومانيا.

وأوضح المسئول، أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن التقارير حول سعي روسيا لتجنيد سوريين وأجانب للقتال في أوكرانيا دقيقة، مشيرا إلي أنه من اللافت أن يسعى بوتين إلى تعزيز قواته في أوكرانيا بمقاتلين أجانب.

إلي ذلك، قال مسئول أمريكي، إن الولايات المتحدة تدرس تزويد حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية بأنظمة دفاع جوي بالغة الأهمية مع تزايد القلق من أن روسيا قد تستهدف الجناح الشرقي لحلف الناتو بالصواريخ.

ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المسئول: «لا توجد خطة محددة حتى الآن، لكن الفكرة تتمحور حول القلق من أن الصواريخ أو الطائرات الروسية قد تهاجم عمداً أهدافاً داخل أراضي الناتو في مرحلة ما إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تلك الدول تشكل خطراً على روسيا بسبب دعمها لأوكرانيا».

وأضاف المسئول الأمريكي، «بسبب قرب المجال الجوي، كان إنشاء ما يسمى بخط تفادي التضارب بين الولايات المتحدة وروسيا يهدف جزئيًا إلى معالجة تلك المخاوف. ولكن الآن، هناك شعور بالحاجة إلى أنظمة دفاع جوي.

أوضح أنه بسبب الطبيعة الدفاعية لهذه الأنظمة، ستؤكد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي أن يكون لدى الروس أي مخاوف.

ومن المرجح أن تكون الأنظمة التي يمكن أن تنشرها الولايات المتحدة هي نظام باتريوت ونظام ثاد، الذي تم استخدامه بنجاح في الشرق الأوسط للمساعدة في إسقاط الصواريخ الباليستية.