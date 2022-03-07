عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان لـ بوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في التجارة بين أنقرة وموسكو

بوتين واردوغان
بوتين واردوغان

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانية استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين.

وأكد أردوغان لنظيره الروسي، خلال محادثة هاتفية جرت أمس الأحد، إمكانية استخدام الروبل والروسي والدولار واليورو واليوان الصيني والذهب في التعاملات التجارية بين موسكو وأنقرة.

وأبلغ بوتين أردوغان، بأنه سيعطي التعليمات بشأن توجه 30 سفينة محملة بالقمح وزيت عباد الشمس إلى تركيا.

وبالأمس، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بالروبل "العملة الوطنية الروسية".

وبموجب المرسوم، ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل، بحسب الوثيقة التي تحدد إجراء مؤقتا للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الائتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا "عدائية" ضد روسيا، أو تجاه الأشخاص الخاضعين لسيطرة هؤلاء الدائنين وغير المسجلين على الأراضي الروسية.

روسيا: أوكرانيا تحتجز 1500 أجنبي وتستخدمهم كدروع بشرية

خوفا من صواريخ روسيا.. أمريكا تستعد لتزويد الناتو بأنظمة دفاع جوي

كما يمكن للدائن التوجه إلى بنك روسيا بطلب فتح حساب باسمه بالروبل، على أن يتم تحويل مدفوعات إلى هذه الحساب بالروبل على أساس سعر صرف العملات الأجنبية المحدد من قبل البنك المركزي.

ونص قرار بوتين على أن قائمة "الدول غير الصديقة" يجب أن تحددها الحكومة الروسية في غضون يومين.

موسكو اليورو تركيا الصين فلاديمير بوتين أردوغان الدولار بوتين الروبل أوكرانيا اخبار روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

التموين: ضخ 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.. فيديو

أردوغان لـ بوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في التجارة بين أنقرة وموسكو

موضوعات متعلقة

روسيا: أوكرانيا تحتجز 1500 أجنبي وتستخدمهم كدروع بشرية

كندا تفرض عقوبات على 10 مقربين من بوتين

خسائر فادحة.. أوكرانيا: أضرار القصف الروسي تجاوزت 10 مليارات دولار

السعودية.. ولي العهد يطلق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

لعزل روسيا وزيادة إنتاج النفط ..أمريكا تستعد لتخفيف العقوبات على فنزويلا

عمدة مدينة لفيف الأوكرانية: أدعو المنظمات الدولية للحضور إلى هنا وتقديم المساعدة

الأمم المتحدة: مقتل 406 مدنيين في أوكرانيا

السعودية تنفي عودة استخدام الهوية الوطنية في السفر لدول الخليج

ترشيحاتنا

مدبولي: المشروعات القومية تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مسئول أمريكي: بوتين أدخل 100٪ من قوات الجيش الروسي إلى أوكرانيا

الصحة: سنصل إلى تطعيم 70 % من المواطنين خلال شهرين.. فيديو

بعد كثرة ضحايا المصاعد.. متي تقف مهزلة الأسنسير وما الحل للتصدى لها؟

ثابت منذ 34 عام .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

حذف البرومو الدعائي الأول لمسلسل "جزيرة غمام" بعد طرحه على "واتش ات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

فيديو

محمد أبو جبل يعترف لـ الزمالك ويحسم الجدل بشأن توقيعه لـ النصر السعودي "فيديو"

هل سيصل الكيلو لـ200 جنيه .. أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر

صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

الوضع تحسن كثيرا .. تصريحات عوض تاج الدين عن فيروس كورونا في مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ