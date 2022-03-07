أردوغان لـ بوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في التجارة بين أنقرة وموسكو

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانية استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين.

وأكد أردوغان لنظيره الروسي، خلال محادثة هاتفية جرت أمس الأحد، إمكانية استخدام الروبل والروسي والدولار واليورو واليوان الصيني والذهب في التعاملات التجارية بين موسكو وأنقرة.

وأبلغ بوتين أردوغان، بأنه سيعطي التعليمات بشأن توجه 30 سفينة محملة بالقمح وزيت عباد الشمس إلى تركيا.

وبالأمس، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بالروبل "العملة الوطنية الروسية".

وبموجب المرسوم، ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل، بحسب الوثيقة التي تحدد إجراء مؤقتا للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الائتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا "عدائية" ضد روسيا، أو تجاه الأشخاص الخاضعين لسيطرة هؤلاء الدائنين وغير المسجلين على الأراضي الروسية.

كما يمكن للدائن التوجه إلى بنك روسيا بطلب فتح حساب باسمه بالروبل، على أن يتم تحويل مدفوعات إلى هذه الحساب بالروبل على أساس سعر صرف العملات الأجنبية المحدد من قبل البنك المركزي.

ونص قرار بوتين على أن قائمة "الدول غير الصديقة" يجب أن تحددها الحكومة الروسية في غضون يومين.