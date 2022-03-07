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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

منخفض جوي يضرب مصر غدا .. متى ينتهي فصل الشتاء؟

حالة الطقس
حالة الطقس

رغم حالة الطقس المحملة بالرياح والأتربة مع بدء الخماسين ، إلا ان هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، حيث شهدت ارتفاعا مفاجئا مع اقتراب نهاية الشتاء وبدء فصل الربيع المقرر شهر مارس الجاري، ومع ذلك حذر خبراء الارصاد الجوية من تقلبات الطقس خلال تلك الفترة وأن ساعات الليل مازالت تشهد اجواء باردة، مع الرياح و الاتربةخلال النهار .

متى ينتهي فصل الشتاء رسمياً؟ .. سؤال يطرح نفسه ويبحث المواطنون عن اجابته في ظل تقلبات الطقس الأخيرة، وذلك بعد أن شهدت مصر عدة منخفضات جوية خلال اشهر الشتاء وموجات صقيع وامطارا وصلت حد السيول .

موعد انتهاء فصل الشتاء

الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، قال انآخر يوم بفصل الشتاء سيكون في 20 مارس الجاري اي بعد قرابة أسبوعين .

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" هناك ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الـ 48 ساعة القادمة، منوها بأن فصل الشتاء لم ينته بعد. 

وأوضح شاهين :" من الوارد حدوث تقلبات جوية، ولكن من الصعب أن نشهد موجة باردة مثل التي تعرضت لها البلاد في شهر يناير، محذرا من تخفيف الملابس هذه الفترة حيث تنخفض درجات الحرارة ليلا.

وأشار  إلى أن الفارق بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى يتخطى 10 درجات، مضيفا أنه من الضروري متابعة النشرات الجوية الفترة المقبلة لمعرفة حالة الطقس.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وتشهد الاحوال الجوية، خلال الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، ليلا، شديد البرودة على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة أيضا على مناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويصاحب الطقس غدا الثلاثاء أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، على كافة المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 14

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 18

جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19

أما منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئةالأرصاد الجوية، أكدت أنه بداية من اليوم ستشهد البلاد استقرارا فى الأحوال الجوية، لافتة إلى أن الطقس سيكون معتدلا على أغلب مناطق الجمهورية نهاراً.

وأضافت “غانم”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية الأولى المصرية،  أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة تغطي مساحات كبيرة للمناطق القريبة من المسطحات المائية،وذلك مع انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة.

منخفض جوي الثلاثاء 

وأكدت منار غانم أن هناك منخفضا جويا سيضرب البلاد غداً الثلاثاء، ما يؤدى إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لتسجل العظمى ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى التربة العالقة.

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