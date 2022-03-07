القصف مستمر.. مسئول بالبنتاجون: الجيش الروسي يتقدم ببطء نحو كييف

قال مسئول في البنتاجون، اليوم الإثنين، إن التقدم الرئيسي للقوات الروسية باتجاه كييف لا يزال “متوقفا”، ولم يكن لدى المسؤول تحديث حول المسافة التي تبعد القافلة العسكرية الروسية عن وسط العاصمة كييف.

وقال المسئول الأمريكي، “ما زلنا نعتقد أنهم في الخارج، والتقدم الرئيسي لا يزال متوقفا خارج المدينة. ليس لدي تحديث حول مساف بعدهم عن كييف اليوم ولكن الجيش الروسي يواصل إحراز تقدم تجاه العاصمة الأوكرانية ببطء”.

وقال المسئول إن تقدم القافلة العسكرية ظل متوقفا منذ السادس من مارس، وفي أواخر الأسبوع الماضي، كانت تبعد القافلة حوالي 25 كيلومترًا عن وسط مدينة كييف.

وأضاف المسئول أنه على الرغم من أن الهجوم الرئيسي لم يحرز تقدمًا ملحوظا، فمن الواضح أن هناك قتالًا في كييف، وهم يواصلون قصفها وضربها”.

ووفقًا للمسئول الأمريكي، تستمر الغالبية العظمى من الضربات الصاروخية الروسية على طول “ثلاثة خطوط”، شمالًا باتجاه كييف، ومن الجنوب من شبه جزيرة القرم باتجاه ميكولايف ونحو ماريوبول والشمال الشرقي باتجاه خاركيف.

وأضاف: “لم نشهد أي نشاط كبير في غرب أوكرانيا”.