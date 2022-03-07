السباق الرمضاني.. مخرج "مكتوب عليا" يوضح فكرة المسلسل.. فيديو

قال خالد الحلفاوي مخرج مسلسل "مكتوب عليا" ، إن المسلسل فكرته جديدة ولم أرها في أي عمل فني آخر ، وقائمة على اختيارات الإنسان في الحياة .

وأضاف خالد الحلفاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، إن المسلسل قائم على فكرة اختيار الإنسان لأموره الحياتية سواء بشكل إيجابي او بشكل سلبي وهذا يتم تناوله من خلال مسلسل "مكتوب عليا " بشكل كوميدي .

وأوضح خالد الحلفاوي، إنه شارك الفنان أكرم حسني في عمل سابقا وظهر معي ضيف شرف في "مسلسل نادي الرجال السري"، لافتا الى انه لاول مرة يعمل مع الفنانة هنادي مهني وعمرو عبد الجليل.