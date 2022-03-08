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رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير المالية: نجاحنا السابق في تخطي الأزمات الاقتصادية يدفعنا لتجاوز الأزمة العالمية الحالية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه بحسب التوجيهات الرئاسية فان هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك لمواجهة الوضع الاقتصادي العالمي المتأثر بالازمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح “معيط” ان الدولة تبذل أقصى ما في وسعها خلال الوقت الراهن لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، حيث أنه وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، فإن الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، و الأسعار العالمية للسلع والخدمات، لا تحتاج سوى للتكاتف في مواجهتها.

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وطمأن وزير المالية خلال حوار صحفي مفتوح له، الشعب المصري حيث أننا نملك احتياطى استراتيجى من القمح يكفينا لمدة ٨ أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلى، فى أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة «المخزون الاحتياطي» للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، فى ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمى.


وقال الوزير، إننا ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد فى الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية؛ فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما نجحنا فى احتواء تداعيات جائحة كورونا، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معا تجاوز هذه الظروف الصعبة.


وأضاف “معيط خلال اللقاء اننا نحتاج لزراعة وصناعة إحتياجاتنا حتى لا يدفعنا عكس ذلك لإستيراد ”التضخم" -على حد تعبيره-، مثمنا الدور المتعاظم للقيادة السياسية الحكيمة فى تبنى استراتيجية وطنية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية فى شتى القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.


أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.


أكد الوزير، أننا مستمرون فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، لافتًا إلى أننا حريصون على التوسع فى تطبيق نظام «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات؛ لتحمل العبء المالى للمرض عن المواطنين، وقد نجحت تجربتنا فى بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان.


يذكر أن اللقاء قد حضره كلا من، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

المالية وزير المالية صندوق النقد الدولى معدلات النمو الاقتصادي العالمي محمد معيط وزير المالية الوضع الاقتصادي الموازنة الجديدة المنتجات الغذائية

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