عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 مارس في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 ، 5 شعبان 1443 هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 8 مارس ، 5 شعبان 1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر:  4:47 ص
الشروق  :  6:13 ص
صلاة الظهر 12:06 م
صلاة العصر 3:28 م
صلاة المغرب 5:59 م
صلاة العِشاء 7:16 م


مواقيت الصلاة في الجيزة  

صلاة الفجر:  4:47 ص
الشروق  :  6:14 ص
صلاة الظهر 12:06 م
صلاة العصر 3:28 م
صلاة المغرب 5:59 م
صلاة العِشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر: 4:52 ص
الشروق: 6:19 ص
صلاة الظُّهْر : 12:11 م
صلاة العَصر : 3:32 م
صلاة المَغرب: 6:03 م
صلاة العِشاء : 7:22 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 4:36 ص
الشروق: 6:01 ص
الظُّهْر: 11:54 ص
العَصر: 3:16 م
المَغرب: 5:47 م
العِشاء: 7:04 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:48 ص
الشروق : 6:12 ص
الظُّهْر : 12:06 م
العَصر: 3:29 م
المَغرب: 6:00 م
العِشاء : 7:15 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 4:43 ص
الشروق : 6:04 ص
الظُّهْر : 11:59 م
العَصر: 3:22 م
المَغرب: 5:54 م
العِشاء : 7:07 م

خدمة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

بشرى سارة.. "التموين": انخفاض من 20 إلى 30% في سلع المجمعات الاستهلاكية

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

التموين: الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لمرتكب جريمة احتكار السلع.. فيديو

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون شارع المعز .. صور

ترشيحاتنا

الصحة: الوضع الوبائي في مصر مستقر.. واجتماع للجنة إدارة الأزمة قبل رمضان

دافئ نهارًا.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 مارس في القاهرة والمحافظات

إسقاط 121 طائرة روسية.. الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما لاستدعاء قوات حفظ السلام

قطع المياه عن بعض المناطق جنوب بورسعيد..اليوم

أفضل الأعمال في شهر شعبان .. بـ9 عبادات يرفع عملك فلا تتركها

سماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة؟

أحب إسماعيل ياسين و تحية كاريوكا.. أبرز تصريحات الجزائرية بيونة بمهرجان الاقصر

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

فيديو

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

تعرف على النجوم الراحلين عن الزمالك .. فيديو جراف

مرض غادة عادل .. كل ما تريد معرفته عن التهابات المثانة

أحمد عز عامل بناء فى برومو الفيلم القصير أخويا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ