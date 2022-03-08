أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 8 مارس

ينشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 8-3-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 8-3-2022 في السوق المحلية:

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، عند سعر 34 جنيها، ويصل السعر للمستهلك بـ38 جنيها، وهذا السعر يختلف من منطقة إلى أخرى، ومن محافظة إلى أخرى.

سعر الدواجن اليوم

سعر الأبيض 34 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض 8.5 _ 8.75 جنيه

كتكوت ساسو 4.75 _ 5 جنيهات

أمهات بيضاء 23.5 جنيه.

وسجلت أسعار البيض استقرارا عند مستويات 54 جنيها للكرتونة من البيض الأبيض أما سعر البيض البلدي وصل 58 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض الأحمر 55 جنيها.