أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 مارس

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022:

سعر طن حديد عز 15300 - تسليم أرض المصنع بعد 15150 الأسبوع قبل الماضي.

سعر طن حديد بشاى 15250 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15050 الأسبوع قبل الماضي.

سعر طن حديد المصريين 15200 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 14500 الأسبوع قبل الماضي.

سعر طن حديد العشري 14900 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 14500 الأسبوع قبل الماضي.

سعر طن حديد المراكبي 14900 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 14300 الأسبوع قبل الماضي.

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1400 جنيه للطن بعد 1300 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1360 جنيهات للطن بعد 1270 الأسبوع الماضي

أسمنت المعلم 1360 جنيها للطن بعد 1260 الأسبوع الماضي

اسمنت وادى النيل 1360 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1380 جنيها للطن بعد 1280 الأسبوع الماضي

أسمنت أسوان 1230 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1365 جنيها للطن

أسمنت السويس 1250 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1390 جنيها للطن بعد 1280 الأسبوع الماضي

اسمنت السويدي 1405 جنيهات للطن بعد 1320 الأسبوع الماضي

اسمنت العسكري بني سويف 1360 جنيهات للطن بعد 1260 الأسبوع الماضي

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.