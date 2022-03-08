8 مارس.. جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة

يحتفل محرك البحث "جوجل" باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وتم الاحتفال عبر تغيير رسومات الشعار إلى أخرى "دودل" لتعبر عن النساء من كل أنحاء العالم باختلاف جنسياتهن وأعمارهن.

يضم الشعار عند فتحه عدد من الرسومات لوجوه نساء وفتيات من مختلف الأعمار، كذلك تميزت الرسومات بأنها تعبر عن هوية النساء المختلفة، ومن بينها فتاة ذات بشرة داكنة، وأخرى من الهند الحمر، وسيدة من السكان الأصليين لأمريكا اللاتينية، وفتاة هندية، وأخرى عصرية.

وجوه نسائية

وعند تمرير الصورة الأولى التي تشمل وجوها متنوعة، تظهر صورة لسيدة تجمع بين العمل وتمارس دورها كأم في آن واحد، بينما تحمل طفلها الرضيع بيد وتعمل باليد الأخرى ويجلس خلفها طفلها الأكبر.

جوجل دودل

يتم تمرير الصور وتظهر أنواعا مختلفة للأدوار النسائية، وتمارس سيدة أخرى للاحتفال بيوم المرأة العالمي أعمالا يدوية وتشغل سجادا باستخدام خيوط وأدوات يدوية، كذلك تظهر الصور سيدة أخرى تعمل في المزرعة وتروي النباتات والمحاصيل الزراعية بينما يلعب ابنها بجوارها.

زراعة

تعتمد الصور جميعا في أمر واحد هو قدرة النساء على الجمع بين العمل الذي بإمكان الرجل تنفيذه، الدور الأساسي لهن وهو دور الأمومة، إذ يظهر في صورة أخرى سيدة تصلح دراجة نارية وتحمل المعدات بيدها بينما تقف ابنتها بجوارها تساعدها.

سيدة تصلح موتوسيكل

ويذكر أن يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لتقدير وحب المرأة لإنجازاتها العملية والاجتماعية، وبعض الدول تعتبر هذا اليوم إجازة رسمية، وتم الاحتفال به لأول مرة في باريس عام 1945 بسبب الإضرابات النسائية التي شهدتها الولايات المتحدة.

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فتاة تلقط صورة

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