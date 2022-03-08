أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 مارس

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم كالتالي:
- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 6 جنيه.
- الخيار بـ 9 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 12 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 17 جنيه
- الفلفل الألوان 29 جنيها.
- الليمون بـ 11.5 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيه
- البسلة 10 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- فاصوليا خضراء 28 جنيه .
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
-يوسفي سكرى 7 جنيه
-برتقال بصرة 7 جنيه
-برتقال بلدى 5 جنيه
-الفراولة 13 جنيه