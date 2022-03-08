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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط 121 طائرة روسية.. الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما لاستدعاء قوات حفظ السلام

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسومًا باستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد.

فيما أعلن الرئيس الأوكراني عن إسقاط 52 طائرة مقاتلة و69 طائرة هليكوبتر معادية خلال 12 يوما منذ الهجوم الروسي على بلاده.

وكان قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إن أوكرانيا ستقوم بكل ما يلزم لكسب الحرب ضد روسيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية، “أنا باق في العاصمة الأوكرانية كييف دون اختباء”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يوجد حلول محتملة لمطالب روسيا ولكن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يخرج "من فقاعته" ويبدأ التفاوض مع أوكرانيا.

ودعا زيلينسكي، إلى مقاطعة النفط الروسي وجميع الصادرات والواردات.

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