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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضحايا وجرحى في قصف روسي على مجمع سكني بمدينة سومي

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع ضحايا وجرحى في قصف روسي على مجمع سكني في مدينة سومي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن روسيا نشرت في أوكرانيا 100% تقريبا من القوات التي حشدتها للغزو.

فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لم ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.

وقال بوتين، "أود أن أخاطب أمهات وزوجات وأخوات وعرائس وصديقات جنودنا وضباطنا الذين يدافعون الآن عن روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة. أتفهم كيفية قلقهن بشأن أحبائهن المقربين. فلتفخرن بهم مثلما تفتخر بهم الدولة بأكملها وتقلق عليهم".

وأضاف، "أود أن أؤكد أن الجنود في الخدمة الإلزامية لا يشاركون ولن يشاركوا في الأعمال القتالية. ولن يكون هناك استدعاء إضافي لجنود الاحتياط".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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