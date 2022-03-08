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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أشهر من الجفاف.. شاهد| الثلوج تكسو مدينة إفران المغربية

صدى البلد

عرضت فضائية “ يورونيوز” تقريرًا عن الثلوج التي تكسو مدينة إفران المغربية .

وأفاد التقرير، أن  مدينة إفران الجبلية شهدت، الواقعة وسط الأطلس المتوسط، تساقط ثلوج كثيف،  وتعتبر هذه المنطقة أرض العجائب الشتوية في المغرب.

ومن المتوقع أن يتراوح تساقط الثلوج بين 10 و40 سنتمتر في عدة مقاطعات، بما فيها بولمان، الحوز، إفران، شيشاوة، الحسيمة، تازة، ورزازات وميدلت.

كما يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، التي تتراوح بين 20 و35 ملم  في مختلف المحافظات المغربية، لما في ذلك الصخيرات ـ تمارة، القنيطرة، الرباط، سلا، الخميسات، الدار البيضاء وبن سليمان.

وتواجه المملكة المغربية أسوء موسم جفاف بعدما غابت الأمطار عن سمائها لأشهر عديدة، وهو ما خلق مخاوف من حدوث تداعيات كارثية على الموسم الزراعي.

 

المغرب المملكة الامطار تساقط ثلوج الرباط اخبار توك شو

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