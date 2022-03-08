شاهد.. وصول إمدادات طبية لمدينة لفيف الأوكرانية وإقامة مستشفى ميداني

عرضت فضائية "الحدث" مقطع فيديو يوضح وصول إمدادات طبية مختلفة لمدينة لفيف الأوكرانية وإقامة مستشفى ميداني.



وعرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو يظهر فيه رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، ويكشف عن مكان تواجده وإقامته.

وقال الرئيس الأوكراني: “سأبقي فى كييف، فى شارع بالكوفا، وأنا لست مختبئا، ولست خائفا من أى شخص”.

في سياق متصل، أكد السفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف أن السلطات الأرجنتينية لا تزال على اتصال بروسيا، رغم الوضع الحالي بشأن أوكرانيا.

وقال فيوكتيستوف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إنه "بالرغم من الوضع الصعب الحالي لم تنقطع الاتصالات بين موسكو وبوينس آيرس، نحن مقتنعون بأن قنوات الحوار يجب أن تظل مفتوحة دائما لنقل المعلومات بشكل مباشر".



