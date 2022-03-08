الأرصاد الجوية: طقس اليوم حار على القاهرة الكبرى وتوقعات بسقوط أمطار| شاهد

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك انعداما للشبورة المائية اليوم ؛ بسبب نشاط الرياح ، موضحة أن اختلاف درجات الحرارة على مدار اليوم سببه الكتل الهوائية ، وتغير مصادرها .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن طقس اليوم يتأثر بكتل هوائية جنوبية شرقية ؛ تعمل على ارتفاع درجات الحرارة ، خلال فترة النهار ، متابعة : " ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا بحوالي درجتين عن الأمس " .

وأشارت " غانم " إلى أن طقس اليوم دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، ومائل للدفء على السواحل الشمالية ، وحار على جنوب الصعيد ، وانخفاض ملحوظ في الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية .

ونوهت " غانم " ، أ هناك أتربة عالقة في الجو ، اليوم ، ولكنها أخف بكثير من الأمس ، لافتة إلى وجود فرص لسقوط أمطار اليوم ، وتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري .

وأردفت أن هناك عودة جديدة للأجواء الشتوية بدء من يوم الخميس المقبل ، موضحة أن العظمى على القاهرة تسجل يوم الجمعة المقبلة 17 درجة مئوية .