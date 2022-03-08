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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدى البلد يكرم الفنانة سيمون في ندوة عن مشوارها الفني

سيمون في ضيافة صدى
سيمون في ضيافة صدى البلد

استضاف موقع صدى البلد الفنانة سيمون في ندوة لتكريمها حول مشوارها الفني، والحديث عن أعمالها الغنائية الجديدة بعدما طرحت مؤخرا أغنية “الروح الفرفوشة” التي كشفت تفاصيل التحضير لها. 

سيمون
سيمون

وتستعد سيمون لطرح العديد من الأغاني خلال الفترة المقبلة بعد غياب سنوات طويلة عن الغناء، وتحدثت في الندوة عن أشهر أغانيها والأعمال التي تفخر بتقديمها وأبرز الشخصيات التي قدمتها على مسرح وأقربها لقلبها. 

كما تكشف سيمون عن غيابها عن الدراما خلال الفترة المقبلة لعدم عرض أدوار تجذبها إليها، لكنها مستعدة للعودة إلى السينما وتقديم أدوار مختلفة. 

ندوة سيمون
تكريم سيمون

وحلت الفنانة سيمون، ضيفه على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي" منذ يومين.

 

وكشفت "سيمون"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية والغنائية خلال السنوات الماضية.

 

وقالت "سيمون"،: "دائما كان بيتعرض عليا حاجات في الأغاني والمسلسلات لمجرد التواجد الفني فقط وكنوع من الاستثمار الفني"، متابعة: "الأدوار لم يكن فيها فيها تحدي أو حاجه تشدني".

 

وتابعت: "فيه ناس تعمل الفن كنوع من الوظيفة فقط"، لافته: "في فترة من الفترات كان فيه انتاج للغناء، وكان فيه شركات كثيرة، لكن حاليا فيه يوتيوب لكن مفيش منتجين، وآخر أغنية ليا كانت في عام 2007"، موضحه: "دائما يكون عندي فكرة في الأغنية التي أقدمها".
 

سيمون الروح الفرفوشة حميد الشاعرى Arts Entertainment أغاني سيمون

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