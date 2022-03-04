سيمون: دائما يكون عندي فكرة في الأغنية التي أقدمها.. فيديو

حلت الفنانة سيمون، ضيفه على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وكشفت "سيمون"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية والغنائية خلال السنوات الماضية.

وقالت "سيمون"،: "دائما كان بيتعرض عليا حاجات في الأغاني والمسلسلات لمجرد التواجد الفني فقط وكنوع من الاستثمار الفني"، متابعة: "الأدوار لم يكن فيها فيها تحدي أو حاجه تشدني".

وتابعت: "فيه ناس تعمل الفن كنوع من الوظيفة فقط"، لافته: "في فترة من الفترات كان فيه انتاج للغناء، وكان فيه شركات كثيرة، لكن حاليا فيه يوتيوب لكن مفيش منتجين، وآخر أغنية ليا كانت في عام 2007"، موضحه: "دائما يكون عندي فكرة في الأغنية التي أقدمها".

