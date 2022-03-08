أحدث ظهور لـ حسين فهمي في مهرجان الأقصر.. صور

نشر حسين فهمي صورا له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل صور اه من مهرجان الأقصر، عبر صفحته الشخصية إنستجرام.

وظهر حسين فهمي في الصورة وهو يقف خلف كتاب ضخم وعلق علي الصورة قائلا: "في الأقصر بمناسبة تكريمي من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وأيضا بمناسبة الذكرى المئوية لـ"هوارد كارتر" مكتشف قبر الملك توت عنخ امون الذي قومت بأداء دوره في فيلم البحث عن توت عنخ آمون ".



وأقيم أمس ندوة تكريميه للفنان حسين فهمى، إلا أن ظهرت خلال الساعات القليلة شائعة تفيد بزواجه من المطربة أنغام، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا، وتصدر حسين فهمى بسببه تريند جوجل.

وكشفت الندوة التكريمية الخاصة بالفنان حسين فهمى، والتى أقيمت أمس على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، عن حضور زوجته الأولى ناهد محرم ، والتى عادت إليه بعد انفصاله عن السعودية رنا القصيبي ، وهو الأمر الذى يؤكد أن ما يتردد عن زواجه من أنغام أمر عار تماما من الصحة.