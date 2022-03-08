الملا يبحث التعاون مع شيفرون لنقل الغاز من شرق المتوسط لإعادة تصديره عبر مصر

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، وذلك على هامش المشاركة فى مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة الذى تقام فعالياته خلال الأسبوع الحالى خلال الفترة من 7-11 مارس 2022 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وتم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة فى مصر وخططها البحثية بمناطق امتيازها فى غرب البحر المتوسط وفى البحر الأحمر، والتعاون المشترك بين الجانبين فى نقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره من خلال الاستفادة من البنية الأساسية التى تمتلكها مصر لإسالة الغاز الطبيعى.



وأوضح الملا أن اللقاءات المستمرة مع الشركاء فى إطار زيادة الاستثمارات البترولية تؤكد مدى الثقة والتعاون بين الجانبين والرؤى المشتركة فيما يخص دعم عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيراً إلى أن دخول شيفرون للبحث والاستكشاف السوق المصرية مؤخراً يؤكد جاذبية الفرص البترولية التى تطرحها مصر وما تؤسس له من مستقبل واضح الرؤية لهذه الصناعة الحيوية التي لا تزال هى المصدر الرئيسى لإمدادات الطاقة فى العالم.

وأبدى نيف تفاؤله بتحقيق نتائج أعمال متميزة بمناطق عمل شيفرون بمصر فى ظل الدعم الذى توفره وزارة البترول والثروة المعدنية والاحتمالات والشواهد البترولية فى هذه المناطق، مؤكداً اهتمام شيفرون بالإسراع بتنفيذ خططها.

وأشار إلى مشاركة شيفرون بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 والذى شهد زخماً كبيراً وحضوراً قوياً ومناقشات ثرية أحدثت المزيد من تقارب وجهات النظر بين مصر وشركائها فى الصناعة البترولية ورؤيتها المتوازنة نحو الانتقال الطاقى.

يجمع مؤتمر أو أسبوع CERAWeek كل عام القادة العالميين في مجال الطاقة والصناعة على مدار 40 عاماً هى عمر المؤتمر لتقديم أفكار جديدة ورؤى وحلول لأكبر التحديات التى تواجه مستقبل الطاقة والبيئة والمناخ، واستعراض آفاق وسياسات أسواق الطاقة العالمية وآخر مستجدات التقنيات الحديثة والتصنيع والتمويل والخدمات.

وتشهد فعالياته هذا العام مشاركة أكثر من 840 متحدثاً ووفوداً مما يزيد على مائة دولة حول العالم، وتعقد دورته هذا العام تحت شعار "وتيرة التغيير: الطاقة والمناخ والابتكار".