دار مصر| ننشر كراسة شروط وحدات الإسكان المتوسط الجاهزة للتسليم الفوري

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزيرة التخطيط تلتقي سفيرة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك، الخاص بالوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، والمطروحة للحجز من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة).

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه تقرر زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان الثاني للصندوق، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، نظراً لوصول عدد المتقدمين المسددين لمقدمات جدية الحجز إلى ما يزيد على 27 ألف مواطن، في حين وصل عدد من قاموا بالتسجيل ورفع مستنداتهم إلى ما يزيد على 22 ألف مواطن.

وأكد أنه تمت إضافة عدد من الوحدات السكنية على مستوى كل من مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، وذلك ليصبح إجمالي الوحدات المطروحة بالإعلان كما يلي: مشروع سكن مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 10090 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط))، مشروع دار مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 2612 وحدة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة)، مشروع جنة بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – العبور – المنيا الجديدة).

وتابع “بذلك يصبح إجمالي عدد الوحدات المطروحة بالإعلان الثاني للصندوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية 18857 وحدة سكنية على مستوى المشروعات المطروحة بالإعلان”.

