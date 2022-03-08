عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

دار مصر| ننشر كراسة شروط وحدات الإسكان المتوسط الجاهزة للتسليم الفوري

دار مصر
دار مصر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزيرة التخطيط  تلتقي سفيرة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك، الخاص بالوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، والمطروحة للحجز من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة).

 

الإسكان: زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة بمشروعات "دار مصر وسكن وجنة" إلى 18857 وحدة.. مد فترة التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني للحجز حتى 13 مارس

الإسكان: مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني حتى الأحد 13 مارس الجاري

 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه تقرر زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان الثاني للصندوق،  بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، نظراً لوصول عدد المتقدمين المسددين لمقدمات جدية الحجز إلى ما يزيد على 27 ألف مواطن، في حين وصل عدد من قاموا بالتسجيل ورفع مستنداتهم إلى ما يزيد على 22 ألف مواطن. 

وأكد أنه تمت إضافة عدد من الوحدات السكنية على مستوى كل من مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، وذلك ليصبح إجمالي الوحدات المطروحة بالإعلان كما يلي: مشروع سكن مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 10090 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط))، مشروع دار مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 2612 وحدة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة)، مشروع جنة بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – العبور – المنيا الجديدة).

وتابع “بذلك يصبح إجمالي عدد الوحدات المطروحة بالإعلان الثاني للصندوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية 18857 وحدة سكنية على مستوى المشروعات المطروحة بالإعلان”.
 

 

Food Gorceries التموين Real Estate Finance الإسكان الاجتماعي وزير الإسكان المجتمعات العمرانية دار مصر مشروع جنه سكن مصر وزيرة التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

جريمة بشعة.. إمرأة وزوجها يقتلان شخصا ويوزعان أجزاء جثته في صحراء حلوان

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

جولة تفقدية لـ السيسي في معرض الدفاع العالمي بصحبة محمد بن سلمان

ترشيحاتنا

ضبط الأسواق.. التموين: سلع بتخفيضات 30٪ في معارض أهلا رمضان.. فيديو

أوكرانيا: ننضم لنظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال أسبوع

الرئيس الأمريكي يعلن حظر واردات النفط الروسية

المخابرات الأمريكية: بوتين حزين لعدم احترام الغرب.. وقد يصعد حربه في أوكرانيا

الرئيس السيسي في السعودية.. مصير واحد وعلاقات كالصخر بين القاهرة والرياض

رسائل خفية..الملكة اليزابيث تدعم الشعب الأوكراني أثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء الكندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

31 عملا دراميا .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022

للحد من الانبعاثات.. تجميد وتخزين ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات

هل هلالك .. ورش السيدة زينب تتزين بفوانيس ومفارش رمضان 2022|فيديو وصور

لن تصدق.. تجريم امرأة بريطانية وعقابها بسبب إطعام البط

فيديو

ابنة بوتين لويزا روزوفا تغلق حسابها على مواقع التواصل .. تفاصيل .. فيديو جراف

الحكومة تواجه احتكار السلع وغلاء الأسعار بـ غرامة مليوني جنيه.. فيديو

أتربة وأمطار .. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

جريمة بشعة في قنا .. أب يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل دون سبب واضح "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ