طرح 10محلات وصيدلية في سكن مصر بحدائق أكتوبر للبيع بالمزاد العلنى.. تفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى جهاز تنمية حدائق أكتوبر، عن طرح 10 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح ما بين 33م إلى 101 م بمنطقة 207 عمارة بمشروع سكن مصر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى بالمدينة.



وأكد جهاز حدائق اكتوبر أن البيع سيكون بالمزاد العلنى وفقاً للشروط الآتية:-

1- طرح كراسة الشروط فى جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيهاً لكل محل أو صيدلية.

2- تعقد جلسة المزاد الساعة 12 ظهراً بمقر الجهاز يوم الاثنين الموافق 28 مارس الجارى.

3- يتم سداد رسوم تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيها، لكل محل أو صيدلية فى موعد غايته جلسة المزاد.

4- يتم استكمال سداد نسبة 10% جدية الحجز + 1% مصاريف إدارية و.5% مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

5- 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر قبل الاستلام.

6- الباقى 90% يتم سداده بإحدى الطريقتين، استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من رسو المزاد.

أو السداد على هيئة أقساط ربع سنوية على مدار ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافاً عليه سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزى وقت سداد بالاضافة الى .5% مصاريف تحصيل على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من رسو المزاد.

