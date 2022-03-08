أبو العينين ينعي الخبير المالي "عبد الحميد إبراهيم" الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الخبير المالي الكبير الأستاذ عبد الحميد إبراهيم – عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال الذي رحل عن دنيانا بعد مسيرة مشرفة حافلة بالعطاء .

وقال أبو العينين في برقية عزاء عبر صفحته الرسمية: "رحم الله الأخ والصديق والمعلم الأستاذ / عبد الحميد إبراهيم – الأب الروحي لسوق المال، عرفته لسنوات كان نموذجًا فى العطاء مخلصًا فى عمله صاحب فكر ورؤية سباقة، يمتلك خبرات كبيرة أسهمت في إثراء قطاع سوق المال وترك بصمة واضحة خلال توليه جميع المناصب التي شغلها".

وتابع وكيل مجلس النواب: "خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة – سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ."