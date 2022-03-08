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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة بشعة.. إمرأة وزوجها يقتلان شخصا ويوزعان أجزاء جثته في صحراء حلوان

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل ونجلها - مقيمان بدائرة المركز ) بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهم ولم يشتبها فـى غيابه جنائياً.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تبين أن وراء غياب المذكور (إحدى السيدات وزوجها - مقيمان بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، بمواجهتهما اعترقا بقيامهما بقتل الـمُتغيب حيث قررت الأولى بوجود خلافات بينها وبين المجنى عليه وعلى إثر ذلك إتفقت مع زوجها على التخلص منه وفـى سبيل ذلك قامت بإستدراج المجنى عليه إلى شقة خاصة بأحد أقارب زوجها ولدى وصول المجنى عليه قام زوجها بمغافلته والتعدى عليه بسكين فأودى بحياته وأثناء ذلك حدثت إصابة لزوجها بجرح قطعى باليد وتوجها للمستشفى لإسعافه وعقب العودة لمسكنهما عادت للشقة محل الواقعة حيث قامت بتقطيع الجثة إلى أجزاء بإستخدام سكين ووضعت الأجزاء وملابسه ببعض الأكياس البلاستيك ثم قامت بالتخلص من الأكياس بإلقائها في أماكن متفرقة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لمحل سكنها وقامت بحرق متعلقات المجنى عليه ، وإمعاناً فـى التضليل وإبعاد الشك عنهما وحال تواجدهما بالمستشفى لمتابعة علاج إصابة زوجها قاما بترك أحد هاتفى المجنى عليه بغرفة الإستقبال "كانت أهلية المجنى عليه قد إستلمته من إدارة المستشفى بذات التاريخ" .

وقام زوجها ببيع الهاتف الآخر  لأحد الأشخاص وبسؤال زوجها أيد ما سبق وبإرشاد المتهمين أمكن ضبط "كيس بلاستيكى به بعض رفات عظام آدمية عثر عليه بمكان الإلقاء وجارى إستكمال البحث عن باقى الرفات) بمعاينة الشقة محل الواقعة عُثر على السكين المستخدمة فـى الواقعة وعليها آثار دماء قديمة.. كما تبين وجود آثار قديمة لبقعة دماء بأرضية الشقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية مركز شرطة طوخ مديرية امن القليوبية الداخلية إدارة البحث الجنائى

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