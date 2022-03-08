يسرا في اليوم العالمي للمرأة: كل الحب والتقدير لنساء العالم

احتفلت الفنانة يسرا، باليوم العالمي للمرأة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت يسرا صورة لها ممسكة بوردة حمراء، وعلقت: “كل الحب والتقدير لكل نساء العالم.. كل عام وأنتنّ رمز القوة والإبداع والعطاء والأمان، عيد مرأة عالمي سعيد لكل النساء حول العالم”.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمى لمسلسل “أحلام سعيدة” بطولة الفنانة يسرا والذى تخوض به الماراثون الرمضانى 2022.

وتصدرت يسرا وغادة عادل ومى كساب وشيماء سيف البوستر الرسمى للمسلسل .

روّج المخرج عمرو عرفة لمسلسله الجديد “أحلام سعيدة”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتقوم ببطولته يسرا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات العالمي تويتر .

وعلق عمرو عرفة علي الأفيش الخاص بمسلسله أحلام سعيدة قائلاً: ‏أحلام سعيدة .. كوميدي اجتماعي .. نسائي جداً . . دعواتكم " .

من ناحية أخرى طرحت إحدى المنصات البوسترات الأولية من مسلسل “ أحلام سعيدة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، وتقوم ببطولته الفنانة يسرا.

أحلام سعيدة يشارك فى بطولته بجانب يسرا، وغادة عادل كل من مى كساب وشيماء سيف ، ومن إخراج عمرو عرفة ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وأعلنت الفنانة يسرا، عن عودتها للعمل بعد تعافيها من فيروس كورونا، وعبرت عن امتنانها لكل من دعمها خلال فترة مرضها الصعبة.

وكتبت يسرا عبر إنستجرام: “أنا ممتنة جدا لكل بني آدم كان فاكرني بدعوة حلوة وكانت سبب إني أرجع تاني لشغلي وأخف بعد توقف لمدة عشرين يوم، ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة الصحة والعافية، الحمد لله وشكرا ليكم جميعا على الدعاء والسؤال، بحبكم من كل قلبي وربنا يخليكم ليا ويبعد عنكم الشر️.